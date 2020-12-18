Думский комитет по информационной политике одобрил поправки к законопроекту, касающемуся работы социальных сетей

Думский комитет по информационной политике одобрил сегодня поправки к очередному законопроекту, касающемуся работы интернет-платформ и социальных сетей. Таким ресурсам как YouTube и Фейсбук будет грозить штраф до 20% годовой выручки за повторное неисполнение требования удалить запрещенный в России контент.

По статистике Роскомнадзора крупные зарубежные интернет-ресурсы игнорируют требования об удалении такого контента. Например, YouTube не удалил 10,5 тысяч страниц с запрещенной информацией.