Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Александра Удодова к оппозиционеру Алексею Навальному

С основателя ФБК будет взыскано 350 тысяч рублей. Основанием для иска послужило расследование ФБК о квартирах в Нью-Йорке, которыми якобы владеет Удодов. Кроме того, в материале утверждалось, что бизнесмен упоминался в СМИ и позднее фигурировал в уголовном деле как организатор мошеннических схем по возврату НДС.