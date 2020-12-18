Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Александра Удодова к оппозиционеру Алексею Навальному

С основателя ФБК будет взыскано 350 тысяч рублей. Основанием для иска послужило расследование ФБК о квартирах в Нью-Йорке, которыми якобы владеет Удодов. Кроме того, в материале утверждалось, что бизнесмен упоминался в СМИ и позднее фигурировал в уголовном деле как организатор мошеннических схем по возврату НДС.
2020-12-18T13:31:51+03:00
2020-12-18T13:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 18 декабря 2020
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