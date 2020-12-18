Прокуратура Петербурга просит суд запретить несколько аниме-картин и песню популярного исполнителя Моргенштерна

В них представители органов видят пагубное влияние на подростков.

Пять исков зарегистрировал Колпинский районный суд Петербурга. Всего же в обращениях указано 49 ссылок с, предположительно, вредным для россиян контентом. Как пишет портал Знак точка ком, сотрудники прокуратуры заручились поддержкой Роскомнадзора. Вместе они хотят запретить распространение на территории страны таких картин как «Эльфийская песнь», «Токийский Террор» и «Тетрадь смерти». Последняя, кстати, входит в список лучших аниме в истории, по версии японского Министерства культуры. В этих фильмах и сериалах проверяющие нашли жестокость, убийства и насилие. Помимо этого, как минимум один из исков связан с песней Моргенштерна «Я съел деда». В сообщении пресс-службы судов Петербурга отмечается, что специалисты не смогли найти обоснования для того, чтобы признать текст композиции нарушающим что-либо. Претензии есть только к названию.

Аниме — это японские анимационные мультфильмы, которые, как правило, предназначены для подростков старшего возраста и взрослых.