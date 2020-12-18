Российские экспортеры пшеницы сталкиваются со сложностями на границе

Как сообщает «Коммерсантъ», таможенная служба значительно увеличила сроки досмотра груза.

После объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля будущего года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит торговцам срывом контрактов и убытками за простой. Источники Коммерсанта отмечали сложности при оформлении пшеницы на отправку по железной дороге в сторону как прибалтийских, так и южных портов.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин напомнил, что Россия в «жесткой конкурентной борьбе» вырвала первенство на мировом рынке зерна у США, Канады и ЕС, а лидер должен брать на себя ответственность за бесперебойные поставки покупателям.

В Федеральной таможенной службе изданию сообщили, что к ним не поступали сообщения о проблемах с экспортом пшеницы. В Минсельхозе газете ситуацию не прокомментировали.