Российский трубоукладчик, который достраивает газопровод «Северный поток-2», по данным газеты РБК сменил владельца

Это произошло на фоне ужесточения санкций США в отношении проекта.

Баржа Фортуна перешла от одного российского микропредприятия к другому. Теперь судном владеет московская организация КВТ-Рус, пишет газета РБК со ссылкой на Российский международный реестр судов. Издание отмечает, что в штате компании только один сотрудник, еще недавно КВТ-РУС занимался оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием. Отмечается также, что у микропредприятия нет активов и выручки. Когда произошла смена собственника неизвестно. До этого Фортуной владела Универсальная транспортная группа, в её штате числилось только два сотрудника. Она купила трубоукладчик в начале октября у предприятия из Гонконга. Ничего странного не видят в продолжающихся сменах владельца эксперты издания. Они связывают это с санкциями США в отношении компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода Северный поток-2. Работы после годового перерыва, вызванного санкциями, неделю назад возобновились в водах Германии. Там осталось достроить участок газопровода длиной менее трех километров. После этого завершающие работы пройдут в водах Дании, где нужно уложить около 150-ти километров трубы.

Президент Владимир Путин надеется, что новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом не будет мешать завершению проекта.