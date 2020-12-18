В Тверском суде Москвы начинаются прения по делу Юлии Галяминой

Гособвинитель, как ожидается, запросит наказание для муниципального депутата по делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

На этот раз Галямину пришло поддержать около 70 человек. У многих в руках были цветы, которые они решили подарить подсудимой перед тем, как она зайдёт в здание суда. Сама Галямина традиционно выступила перед собравшимися, сказав, что думает о будущем России и надеется, что страна, по ее словам, «будет жить нормально». У многих настроение веселое и оптимистичное, а праздничности решил добавить депутат Мосгордумы от Справедливой России Михаил Тимонов. Он пришёл в костюме Деда мороза, объяснив это приближающимся Новым годом и желанием, как он иронично выразился, «поддержать внучку» и попросить у людей помощи в том, чтобы Россия была свободной. Пришли и другие коллеги Галяминой, правда, в более строгой одежде — в частности, депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Сергей Митрохин.

Поводом для возбуждения дела против Галяминой стало ее участие в акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму летом прошлого года, а также в сборе подписей против поправок к Конституции в этом году.