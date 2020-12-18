Интернет-издание «Важные истории» сообщило о попытке взлома аккаунтов авторов расследования о бывшем зяте Путина

Интернет-издание «Важные истории» сообщило о попытке взлома аккаунтов авторов расследования о бывшем зяте президента РФ Владимира Путина Кирилле Шамалове. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из журналистов Роман Анин.

Он уточнил, что аккаунты попытались взломать после пресс-конференции президента. «Сегодня ночью четыре автора «Важных историй» подверглись попытке взлома. У Дмитрия Великовского пытались взломать Фейсбук, у меня, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова пытались взломать Telegram. Когда мы это с утра обсуждали в редакционном чате, выяснилось, что еще два автора подверглись попытке взлома — это Алеся Мароховская и Ирина Долинина. У них до сих пор пытаются взломать Фейсбук», — рассказал Анин.

Он добавил, что журналисты связывают эти попытки со своим расследованием про Кирилла Шамалова. По их мнению, к взлому причастны хакеры, аффилированные правительством.