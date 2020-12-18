Российские торговые сети начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар, — утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит агентство ТАСС. Два дня назад в стране были установлены предельные цены на масло и сахар после того, как президент Владимир Путин обратил внимание на подорожание этих и других базовых продуктов, а премьер Михаил Мишустин публично обвинил несколько министерств в том, что они упустили ситуацию с ростом цен.
2020-12-18T12:38:00+03:00
2020-12-18T12:38:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:38, 18 декабря 2020
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