Работающие на власть политтехнологи собираются использовать сервис коротких видео TikTok перед выборами в Госдуму

Работающие на власть российские политтехнологи собираются использовать сервис коротких видео TikTok перед выборами в Госдуму. Таким образом они надеются привлечь к голосованию аполитичную молодежь, — пишет сайт «Медуза». В публикации отмечается, что TikTok уже пробовали использовать на региональных выборах. Близкий к администрации президента источник назвал этот опыт удачным.
2020-12-18T12:37:34+03:00
2020-12-18T12:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 18 декабря 2020
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