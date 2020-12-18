Работающие на власть политтехнологи собираются использовать сервис коротких видео TikTok перед выборами в Госдуму

Работающие на власть российские политтехнологи собираются использовать сервис коротких видео TikTok перед выборами в Госдуму. Таким образом они надеются привлечь к голосованию аполитичную молодежь, — пишет сайт «Медуза». В публикации отмечается, что TikTok уже пробовали использовать на региональных выборах. Близкий к администрации президента источник назвал этот опыт удачным.