Штрафы на сумму более 23 млн рублей наложены на россиян, которые не прошли тестирование при возвращении из-за границы

Штрафы на сумму более 23-х миллионов рублей наложены на россиян, которые своевременно не прошли тестирование на коронавирус при возвращении из-за границы. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор. Согласно требованиям ведомства, все россияне, прибывающие из-за рубежа самолетом, в течение трех дней должны сдать тест и разместить результаты на портале госуслуг.
2020-12-18T12:36:51+03:00
2020-12-18T12:36:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 18 декабря 2020
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