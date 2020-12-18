Штрафы на сумму более 23 млн рублей наложены на россиян, которые не прошли тестирование при возвращении из-за границы

Штрафы на сумму более 23-х миллионов рублей наложены на россиян, которые своевременно не прошли тестирование на коронавирус при возвращении из-за границы. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор. Согласно требованиям ведомства, все россияне, прибывающие из-за рубежа самолетом, в течение трех дней должны сдать тест и разместить результаты на портале госуслуг.