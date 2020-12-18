Подрядчики Мосавтодора утверждают, что их обязали обеспечить участие сотрудников в испытаниях вакцины от коронавируса

Компании-подрядчики подмосковного «Мосавтодора» утверждают, что их обязали обеспечить участие сотрудников в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной «Вектором», — пишет интернет-издание «Проект». Подробности «Эху» рассказала автор публикации Светлана Осипова.

Осипова отметила, что на вопрос о премиях, которые должны выплатить владельцы компаний своим сотрудникам, привившимся от коронавируса, министр транспорта Алексей Гержик не ответил.