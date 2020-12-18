Вице-президент США Майк Пенс сегодня получит укол вакцины Pfizer — в прямом эфире

Процесс будут транслировать некоторые телеканалы.

Вице-президент США Майк Пенс, который возглавляет команду Администрации Трампа по борьбе с коронавирусом, стал один из немногих в Белом Доме, кто НЕ заразился ковидом-19. Сначала вирус был подтвержден у его пресс-секретаря этим летом, позднее заразился — и был госпитализирован президент Дональд Трамп. В итоге коронавирус был диагностирован у несколько десятков сотрудников Белого Дома. Сегодня Майку Пенсу будет сделан укол вакцины от компании Pfizer, которая была одобрена неделю назад и начала поставляться в понедельник. Первой вакцину от коронавируса в США получила медсестра из Квинса — ей укол был сделан в прямом эфире во время телеконференции с губернатором Нью-Йорка. Первая доза вакцины Pfizer вице-президенту Пенсу будет введена в присутствии его супруги Карен Пенс и главного хирурга США Джерома Адамса.

В четверг эксперты американского управления по контролю за качеством медикаментов одобрило вторую вакцину от коронавируса — американской компании Модерна. Разрешение, как ожидается, будет выдано уже на этой неделе.