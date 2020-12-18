В России, по подсчетам оперативного штаба, за сутки снова выявлено более 28,5 тысяч зараженных коронавирусом

Умерли более 600 человек.

Общее число погибших, по официальным данным оперативного штаба, приближается к 50 тысячам. Инфицированных с начала эпидемии уже почти 2 миллиона 800 тысяч человек. Больше всего зараженных за сутки, как обычно, выявлено в Москве, однако в целом за последнюю неделю прирост новых инфицированных в столице снижается, тогда как доля остальных регионов в общей статистике, наоборот увеличивается.

С начала недели в стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки должны сделать люди, входящие в группу риска, — сотрудники образовательных и медицинских учреждений, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. Впрочем, глава правительства поручил во время новогодних праздников дать возможность сделать прививку всем желающим.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в целом по миру было выявлено уже более 75 миллионов зараженных. Число жертв эпидемии превысило полтора миллиона.