Один из предполагаемых отравителей Навального оказался экспертом по ядам из группы Новичок

Один из предполагаемых отравителей Алексея Навального, как выяснило интернет-издание Медуза, оказался экспертом по ядам из группы Новичок. Именно им, как считают на Западе, политик был отравлен.

Квалифицированный военный медик. Много лет он исследовал воздействие на организм человека ядов, к которым относится Новичок, пишет издание Медуза о Станиславе Макшакове. В недавнем расследовании Insider, ряда других изданий и Bellingcat о группе из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, которые возможно причастны к отравлению Алексея Навального в Томске, Макшаков назван её руководителем. С ним перед случившемся 19 августа и в следующие несколько дней активно созванивались все участники группы. Сам Макшаков затем быстро связывался с начальством. Ещё в начале нулевых, как выяснила Медуза, он работал в военном институте, который занимался химическим оружием в городе Шиханы Саратовской области, где разрабатывали отравляющее вещество «Новичок». О специализации Макшакова говорят и его научные публикации в журнале «Современная медицина». В базе журналисты нашли его статью за 2007-м год, где Макшаков назван кандидатом медицинских наук и сотрудником испытательного НИИ минобороны в Шиханах. Одна из публикаций касалась последствий воздействия ядов на центральную нервную систему человека, пишет Медуза. Бывший сотрудник НИИ подтвердил изданию, что Макшаков действительно там работал и возглавлял отдел, который занимался вопросами токсикологии и отравляющих веществ.

Российские власти отрицают отравление оппозиционера и причастность к этому спецслужб. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера признал, что силовики следили за Навальным.