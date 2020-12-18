Депутаты гордумы Томска обратились к Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Навального

Семь депутатов городской думы Томска обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор обращения, координатор штаба политика в городе, депутат местной думы Ксения Фадеева.

«Мы подготовили обращение в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием немедленно возбудить дело по материалам расследования The Insider и Bellingcat об отравлении Навального», — рассказала она.

С точки зрения Фадеевой, «в расследовании приводятся неопровержимые доказательства того, что Навальный был отравлен в Томске кадровыми сотрудниками ФСБ». «Мы требуем как минимум возбудить уголовное дело по статьям об использовании химического оружия и покушении на жизнь общественного деятеля», — подчеркнула она.

Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос об отравлении Навального, посетовал на то, что власти Германии не передают России материалы, связанные с делом, и якобы не реагируют на запросы.

В ходе пресс-конференции Путина дважды спросили о расследовании отравления, которое было опубликовано в понедельник рядом СМИ. Еще один вопрос был задан после формального завершения пресс-конференции. Путин фактически признал, что 8 сотрудников ФСБ, о которых идет речь в расследовании, вели слежку за Навальным. При этом он сказал, что расследование является «легализацией материалов американских спецслужб». Главный вывод расследования о том, что сопровождавшие Навального в поездках сотрудники ФСБ причастны к его отравлению «Новичком», Путин не комментировал.

Сам факт публикации расследования, проведенного изданиями The Insider, Der Spiegel, каналом CNN и журналистской группой Bellingcat, президент РФ считает элементом информационной войны. Итоги расследования в ходе пресс-конференции он назвал «измышлениями» и «вбросами».

Он предложил сделать по итогам расследования совсем другой вывод: сотрудники ФСБ не пытались убить Навального, а присматривали за ним как за агентом западных спецслужб. Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что оппозиционер пользуется поддержкой спецслужб США", и в таком случае российские спецслужбы, «конечно, должны за ним присматривать».