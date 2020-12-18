Минпромторг выступил против запрета тонких полиэтиленовых пакетов

Минпромторг выступил против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает РБК.

Ранее с инициативой выступила Белоруссия. Госкомитет республики по стандартизации предложил запретить целый ряд пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза, то есть в Белоруссии, России, Казахстане, Киргизии и Армении, чтобы не загрязнять окружающую среду и облегчить процесс утилизации.