Тверской суд Москвы сегодня проведет заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которая обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций. Сама Галямина в интервью «Эху» сказала, что решение, по ее мнению, будет принимать не суд, а Кремль.
Галямина добавила, что протесты со стороны гражданского общества могли бы повлиять на решение суда.
Тверской суд Москвы сегодня проведет заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой
Тверской суд Москвы сегодня проведет заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которая обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций. Сама Галямина в интервью «Эху» сказала, что решение, по ее мнению, будет принимать не суд, а Кремль.