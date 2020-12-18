Тверской суд Москвы сегодня проведет заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которая обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций. Сама Галямина в интервью «Эху» сказала, что решение, по ее мнению, будет принимать не суд, а Кремль.

Галямина добавила, что протесты со стороны гражданского общества могли бы повлиять на решение суда.