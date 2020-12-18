Сестра Мишустина развелась с мужем через день после выхода расследования о его возможной причастности к хищению 5 млрд

Сестра премьера Михаила Мишустина развелась с мужем через день после выхода расследования о его возможной причастности к хищению более чем 5-ти миллиардов рублей. О том, что брак Натальи Стениной и бизнесмена Александра Удодова расторгнут, сообщило агентство Интерфакс. Факт развода агентству подтвердил сам предприниматель. Он сказал, что решение было принято по взаимному согласию и все имущественные вопросы урегулированы.

16-го декабря сайт «Открытые медиа» сообщил, что немецкие правоохранительные органы подозревают Удодова в отмывании денег. В публикации утверждалось, что это могли быть средства, похищенные в России с помощью махинаций, связанных с возвратом НДС. В материале фигурирует сумма 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Речь идет о хищениях в период с 2009-го по 2010-й год, когда нынешний премьер Михаил Мишустин занимал пост руководителя налоговой службы. В начале года Удодов стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией о квартирах в Нью-Йорке. Удодов подал на основателя фонда Алексея Навального в суд. В интервью газете «Известия» бизнесмен говорил, что не живет со Стениной, но поддерживает хорошие отношения с ее семьей.



Между тем, Люблинский суд Москвы постановил взыскать с политика Алексея Навального 350 тысяч рублей в пользу теперь уже бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает «МБХ медиа». Суд признал распространенные Навальным сведения порочащими честь и достоинство. Александр Удодов требовал от Навального 500 тысяч рублей после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о нью-йоркских квартирах бизнесмена.