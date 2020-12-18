Тверской суд Москвы заслушает последнее слово Галяминой по делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов

Сегодня Тверской суд проведет очередное заседание по делу муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой. Ее обвиняют по «дадинской» статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Как рассказала сама Галямина в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», на заседании состоятся прения сторон и будет заслушано последнее слово.

«Судебное заседание состоится в 11.30 в Тверском суде. На заседании будут прения сторон и мое последнее слово. Это ответственный момент для меня, я хочу высказать все, что думаю о своем деле, и все, что происходит с нашей страной», — рассказала политик.

Галямина добавила, что сегодня украсит зал суда цветами, новогодними игрушками и гирляндами.

Политика обвиняют в многократном нарушении митингового законодательства. Однако муниципальный депутат с обвинениями не согласна и считает, что это дело политизировано. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.