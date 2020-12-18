Ходорковский считает, что Запад может ввести новые санкции против причастных к производству химоружия в России

Общественный деятель, экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский считает, что на фоне расследования об отравлении политика Алексея Навального Запад может ввести новые санкции против учреждений и людей, причастных к производству химического оружия в России. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видим достаточно жесткую реакцию на эту тему. Наверняка будут какие-то санкции против тех учреждений и людей, которые в результате этого и других расследований будут сочтены причастными к производству химического оружия», — сказал Ходорковский.

При этом он отметил, что «Россия – огромная суверенная страна, и никто не будет обострять отношения больше чем можно вытянуть». «Президент Владимир Путин хорошо понимает, что друзьями с Западом его режим не будет. А все остальное — ядерное оружие нас от этого хранит», — заключил Ходорковский.

Ранее 56 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в совместном заявлении осудили отравление Алексея Навального, совершенное в России химическим нервно-паралитическим ядом группы «Новичок». Документ, представленный на 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО, опубликовала британская делегация в своем Twitter 30 ноября.

Помимо Великобритании, к заявлению присоединились все страны Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие государства. 56 стран выразили «полное доверие заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», а также «обеспокоенность» в связи с тем, что вещество такого же типа уже применялось против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Использование химоружия неприемлемо ни при каких условиях и вызывает «крайние опасения», отмечается в заявлении. Страны призвали Россию, на чьей территории был отравлен Навальный, к «оперативному и прозрачному расследованию» этого инцидента. По их мнению, тем самым Москва окажет содействие Конференции ОЗХО, которая должна контролировать соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия.