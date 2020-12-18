Власти Подмосковья обязали бизнесменов заплатить сотрудникам за участие в испытании вакцины от коронавируса

Об этом сообщает интернет-издание Проект.

Министр Транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик потребовал от компаний-подрядчиков «Мосавтодора» выделить 10 добровольцев для испытания вакцины Вектор, заплатить им по 30 тысяч рублей в качестве премии и предоставить этим сотрудникам 3 выходных дня. Кроме того, Гержик попросил главу Мосавтодора назначить ответственного, который будет отбирать кандидатов и привозить их на согласование в министерство.

В сообщении в телеграмме, скриншот которого опубликовал «Проект», говориться, что данное указание исходит от вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.

Ранее сообщалось, что добровольцы, привитые от COVID-19 вакциной «Вектора», получат по 148 тыс. рублей