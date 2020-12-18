Сестра российского премьер-министра развелась с бизнесменом Александром Удодовым

Предприниматель в последний год не раз становился объектом резонансных журналистских расследований.

Александр Удодов рассказал агентству «Интерфакс», что расставание с Натальей Стениной произошло по взаимному согласию и что все имущественные вопросы уже экс-супруги урегулировали.

О разводе стало известно через несколько дней после публикации расследования интернет-издания «Открытые медиа», в котором утверждалось, что бизнесмен причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в российской истории. Речь идет о так называемом деле Сергея Данилочкина, аудиторская компания которого подделала документы для незаконного возмещения НДС на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Немецкие следователи полагают, что часть денег прошла через европейские счета Удодова — против него в Германии ведется расследование по подозрению в отмывании средств. В России же оснований для привлечения предпринимателя к ответственности не нашли.

Ранее Удодов становился героем расследования Алексея Навального, в котором говорилось о связи бизнесмена с делом Магнитского.

Удодов подал на Навального в суд. В начале года «Яндекс» удалил несколько ссылок о предпринимателе из поисковой выдачи.