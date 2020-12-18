Аккаунты авторов расследования о бывшем зяте Путина попытались взломать после вчерашней пресс-конференции президента

Аккаунты авторов расследования о бывшем зяте президента Владимира Путина попытались взломать после вчерашней пресс-конференции главы государства. Речь идет о шести авторах интернет-издания «Важные истории», — рассказал «Эху» один из них, журналист Роман Анин.

Анин и его коллеги считают, что к взлому причастных хакеры, связанные с российскими властями.

В начале декабря «Важные истории» опубликовали расследование, где говорилось, что в 2013-м году после свадьбы с дочерью президента Катериной Тихоновой Кирилл Шамалов купил почти 4% акций нефтехимической компании «Сибур» за 100 долларов, что гораздо ниже рыночной стоимости. Расследование было основано на электронной переписке бизнесмена, доступ к которой получили журналисты. Накануне в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что пытался прочитать это расследование, но не дочитал до конца. При этом он отметил, что авторы все время называют Шамалова зятем президента, а в конце пишут, что Шамалов бывший зять.