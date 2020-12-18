Власти Подмосковья заставляют бизнес платить сотрудникам за участие в испытании вакцины, разработанной центром «Вектор», — утверждает интернет-издание «Проект». По его сведениям, указание исходит от министра транспорта Московской области Алексея Гержика. Так, компании-подрядчики «Мосавтодора» получили сообщение с требованием обеспечить участие в испытаниях по десять добровольцев из числа сотрудников. Утверждается, что бизнесмены должны заплатить этим людям по 30 тысяч рублей и предоставить по три выходных дня. Сам Гержик в интервью «Проекту» сказал, что людям просто предлагают пройти вакцинацию и ни о чем обязательном речь не идет. На вопрос, было ли распоряжение платить премии согласившимся на вакцинацию, министр изданию не ответил.

На сайте Роспотребнадзора говорится, что вакцина «Вектора» сейчас проходит клинические испытания с участием добровольцев, набор которых еще идет.