РФ оспорит решение Спортивного арбитражного суда, запретившего Путину посещать ближайшие олимпиады и чемпионаты мира

Россия оспорит решение Спортивного арбитражного суда, запретившего президенту Владимиру Путину посещать ближайшие олимпиады и чемпионаты мира. Об этом агентству РИА Новости сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Накануне Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от олимпиад и чемпионатов мира с 4-х лет до 2-х. В этот период россияне смогут ездить на соревнования только как нейтральные спортсмены. Российские спортивные чиновники и президент страны не смогут присутствовать на этих мероприятиях в качестве официальных лиц.

Решение об отстранении, напомним, было принято Всемирным антидопинговым агентством из-за манипуляций с допинг-пробами.