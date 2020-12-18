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10:34, 18 декабря 2020

РФ оспорит решение Спортивного арбитражного суда, запретившего Путину посещать ближайшие олимпиады и чемпионаты мира

Россия оспорит решение Спортивного арбитражного суда, запретившего президенту Владимиру Путину посещать ближайшие олимпиады и чемпионаты мира. Об этом агентству РИА Новости сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Накануне Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от олимпиад и чемпионатов мира с 4-х лет до 2-х. В этот период россияне смогут ездить на соревнования только как нейтральные спортсмены. Российские спортивные чиновники и президент страны не смогут присутствовать на этих мероприятиях в качестве официальных лиц.

Решение об отстранении, напомним, было принято Всемирным антидопинговым агентством из-за манипуляций с допинг-пробами.



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