Международная федерация футбола подвела итоги уходящего года

Лучшим игроком планеты стал польский форвард Баварии Роберт Левандовски.

Официальная церемония награждения лауреатов проходила в онлайн-формате. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Мюнхен, чтобы лично вручить награду. В тройке претендентов на звание лучшего игрока мира оказались, помимо Левандовски завсегдатаи подобных конкурсов Криштиану Роналду и Лионель Месси. В итоге победу праздновал форвард Баварии. В 2020 году Левандовски вместе с мюнхенским клубом стал обладателем чемпионата и Кубка Германии и выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Кроме того, Роберт стал лучшим бомбардиром как в бундеслиге, так и в главном клубном европейском турнире.

Отметим, что 32-летний польский футболист впервые в карьере стал обладателем титула игрока года ФИФА.

Самую престижную индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч» — французское издание France Football по итогам 2020-го решило не присуждать.