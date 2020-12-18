Власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным днем для работников бюджетной сферы

Рабочий день будет перенесен на 26 число, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Руководителям коммерческих организация тоже рекомендовано перенести рабочий день, но при этом решение оставлено на их усмотрение.
2020-12-18T10:05:25+03:00
2020-12-18T10:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:05, 18 декабря 2020
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