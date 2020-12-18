МВД окончательно определило проект нового регламента сдачи на водительские права

Документ отправлен в другие ведомства для согласования.

На практическом экзамене в автомобиле, помимо водителя и сотрудника МВД, смогут находится представители общественных объединений и другие должностные лица органов внутренних дел. Это, как сообщает агентство ТАСС, должно повысить объективность проведения итогового испытания. Теоретическую часть экзамена менять не собираются, а практическая может претерпеть некоторые изменения: в частности, больше не придется сдавать упражнения на площадке — «змейку», «параллельную парковку» и другие, останется лишь езда по городу. Впрочем, в соответствии документом, маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов будут исключены. МВД намерено лишь определить перечень дорог и улиц, на которых можно будет проводить практическую часть испытаний. При этом экзаменационный лист и систему штрафных баллов переработают.

Изменения должны вступить в силу с апреля следующего года.