Роспотребнадзор признал только три страны полностью безопасными для путешествий в пандемию

Роспотребнадзор считает, что только 3 страны из тех, с которыми Москва возобновила авиасообщение, полностью соответствуют критериям по эпидемиологической безопасности.

Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова — именно туда россияне могут спокойно летать, без опасений заразиться коронавирусом. Эти государства, по мнению Роспотребнадзора, отвечают всем критериям. Это значит, что там минимальная заболеваемость за последние две недели, за тот же период число инфицированных не увеличивается в среднем за сутки более чем на один процент, незначителен и коэффициент распространения болезни. При этом людей активно тестируют на коронавирус. Ряд других стран, в том числе Великобритания, Арабские Эмираты, Южная Корея, Египет, Мальдивы не отвечают одному или двум критериям, отметили в ведомстве. Хуже всего обстоит дело с эпидемиологической безопасностью в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии. Там ситуация с распространением вируса не соответствует ни одному из критериев Роспотребнадзора. Напомню, что России приостановила полёты в другие страны из-за пандемии в конце марта. Авиасообщение начиная с августа пока возобновили только с 16-ю странами.

Российские авиакомпании совершают рейсы и в страны Евросоюза, но к посадке допускаются лишь те, кто возвращается на постоянное место жительства, перемещается по работе или учебе, должен навестить родственников или отправляется на лечение.