Только три страны из тех, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют всем критериям Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Это Эфиопия, Танзания и Сейшельские острова, — говорится на сайте ведомства. Роспотребнадзор оценивал ситуацию по трем ключевым критериям – показатель заражения коронавирусом за последние две недели, среднесуточный темп прироста числа заболевших и показатели распространения вируса. Согласно этим оценкам Египет, Киргизия, Куба и Мальдивы соответствуют только двум критериям, а Великобритания, Арабские Эмираты, Южная Корея, Сербия и Япония – одному. Обстановка в Турции, а также в Белоруссии, Казахстане и Швейцарии не соответствует ни одному из критериев ведомства.