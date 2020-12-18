Только три страны из тех, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют всем критериям Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Это Эфиопия, Танзания и Сейшельские острова, — говорится на сайте ведомства. Роспотребнадзор оценивал ситуацию по трем ключевым критериям – показатель заражения коронавирусом за последние две недели, среднесуточный темп прироста числа заболевших и показатели распространения вируса. Согласно этим оценкам Египет, Киргизия, Куба и Мальдивы соответствуют только двум критериям, а Великобритания, Арабские Эмираты, Южная Корея, Сербия и Япония – одному. Обстановка в Турции, а также в Белоруссии, Казахстане и Швейцарии не соответствует ни одному из критериев ведомства.
2020-12-18T09:37:06+03:00
2020-12-18T09:37:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760060-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:37, 18 декабря 2020
Загрузка комментариев...