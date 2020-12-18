Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от олимпиад и чемпионатов мира

Спортивный арбитражный суд в Лозанне накануне сократил срок отстранения российских атлетов от олимпиад и чемпионатов мира. В соответствии с решением суда россияне не смогут выступать под национальным флагом не 4, а 2 года – до 16-го декабря 2022-го. Спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. На этот же период Россия лишится права претендовать на проведение чемпионатов мира, олимпиад. Российские спортивные чиновники не смогут официально присутствовать на соревнованиях.

Сокращение срока – это победа адвокатов, — считает президент Федерации керлинга, член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Свищев добавил, что за употребление допинга наказание должны нести отдельные спортсмены и тренеры, но никак не вся страна.

Напомним, решение об отстранении российских спортсменов было принято Всемирным антидопинговым агентством после манипуляций с допинг-пробами.