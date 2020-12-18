В Новосибирске следователи начали проверку информации о нападении на врача «скорой помощи»

По данным местных СМИ, бригада приехала на вызов в 9-летнему мальчику. Между отцом ребенка и медиками произошел конфликт из-за того, что работники «скорой» отказались надевать бахилы. В результате драки один из медиков получил черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.