Кибератака на правительственные ведомства США затронула сразу несколько штатов

Кибератака на правительственные ведомства США — её, предположительно, устроили российские хакеры — затронула сразу несколько штатов.

Масштаб атаки хакеров, как утверждает агентство Bloomberg, оказался намного больше, чем предполагали сначала. Помимо Минфина и одного из подразделений министерства торговли киберпреступники атаковали агентство по ядерному оружию США и как минимум три штата. Какие именно — не уточняется. Агентство кибербезопасности страны вчера объявило, что хакеры провели свою атаку по сложной схеме, требующей хороших знаний. Главными подозреваемыми разведка считает российских хакеров, сообщил агентству собеседник, знакомый с ходом расследования. Газета Washington Post до этого предположила, что за атакой на госучреждения стоит группировка Cozy Bear, её на Западе связывают с ФСБ. Избранный президент США Джо Байден не исключил, что нападение злоумышленников могло затронуть тысячи учреждений по всей стране. Источники агентства Рейтер утверждают, что при атаке хакеров пострадала компания Microsoft, её продукты были заражены и использовались для взлома других объектов. В компании ответили, что обнаружили в своих системах вредоносный код и его удалили, но пока ничего не знают об атаках на пользователей.

Одной из крупнейших атак на системы правительства США за последние пять лет назвали инцидент источники газеты New York Times. В Москве причастность к этому отрицают.