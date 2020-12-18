Семь депутатов городской думы Томска потребовали расследовать отравление политика Алексея Навального

Они направили в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело. Об этом рассказала депутат и глава томского штаба Навального Ксения Фадеева. Она отметила в Твиттере, что после вчерашних слов президента расследовать дело будет еще проще.

Накануне глава государства Владимир Путин по время ежегодной пресс-конференции не стал отрицать слежку ФСБ за Алексеем Навальным. Само расследование об отравлении оппозиционера он охарактеризовал как легализацию материалов американских спецслужб.