МВД Белоруссии и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Белоруссии и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сегодня сообщил национальный правовой интернет-портал Белоруссии.

Среди направлений сотрудничества белорусского МВД и Росгвардии значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

Документ предполагает обмен опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, проведение совместных учений, участие в качестве наблюдателей в командно-штабных и тактико-специальных учениях. В тоже время, «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества, отмечено в документе. Соглашение о взаимодействии силовых структур двух стран вступает в силу с момента подписания.

В августе в Белоруссии прошли президентские выборы. Сразу после объявления предварительных результатов голосования, по всей территории страны развернулись массовые протестные акции. Действия протестующих активно пресекаются силовиками. Многие мероприятия сопровождаются задержаниями.