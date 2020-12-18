Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. Глава региона также распорядился установить возле пещер видеонаблюдение, чтобы, как он выразился, подобное не повторялось.
Накануне в пещерах в Домодедовском районе Подмосковья пропала группа из восьми детей, которые занимались спортивным ориентированием. Их нашли спасатели.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в Сьяновские пещеры, где накануне заблудились дети
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. Глава региона также распорядился установить возле пещер видеонаблюдение, чтобы, как он выразился, подобное не повторялось.