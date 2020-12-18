Владимир Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году родителям всех детей до 7-ми лет включительно

Президент сказал, что это будет новогодним подарком от государства. На новогодние выплаты потребуется более 73-х миллиардов рублей из резервного фонда. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

На сайте госуслуг появилась страница, где можно подать заявление на единовременную выплату. В президентском указе отмечается, что тем, кто получал выплаты весной, деньги зачислят автоматически без дополнительных заявлений. В Телеграм-канале «Госуслуги для родителей» уточняется, что претендовать на 5 тысяч рублей могут семьи с детьми, рожденными с 18-го декабря 2012-го года по 31 марта 2021-го. Если в период до 31-го марта ребенку исполнится 8 лет, на него тоже положена эта выплата.