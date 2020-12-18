МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан в Минске еще в ноябре, но на портале правовой информации Белоруссии его опубликовали только сегодня. Ведомства намерено сотрудничать в сфере охраны общественного порядка, охраны имущества людей и компаний. Кроме того, согласно документу, предполагается силовая поддержка для противодействию преступности, — пишет газета «Коммерсантъ».

В августе президент Владимир Путин по просьбе белорусского коллеги создал резерв сотрудников силовых структур для помощи Белоруссии. Это было сделано на фоне протестов в республике. Как сообщалось, помощь не потребовалась, резерв расформировали в сентябре.