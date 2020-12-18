Продукты компании Microsoft были заражены при массовой хакерской атаке в США

Как пишет агентство Reuters, их использовали для других взломов. Между тем, в Microsoft утверждают, что удалили вредоносный код в системах и не нашли свидетельств атак на пользователей.

О крупнейшей за последние 5 лет кибератаке, нацеленной прежде всего на правительственные структуры США, ранее сообщила американская пресса. По ее данным, за взломами систем Минфина и Министерства торговли стоит группа хакеров, связанная с российскими спецслужбами. Власти России обвинения в причастности к кибератаке отвергли.