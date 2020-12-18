С космодрома Восточный произведут первый полностью коммерческий запуск

Ракета Союз-2 с разгонным блоком Фрегат выведет на орбиту 36 спутников британской компании One Web. Об этом сообщил глава Росксмоса Дмитрий Рогозин в своем Твиттере. Спутники доставили из США в Благовещенск еще в ноябре, затем специалисты Восточного их перевезли на космодром. Ракета уже установлена на стартовом столе Первоначально запуск планировали на четверг, но затем процедура была отложена. Всего в рамках совместной программы One Web b Arianecpace предполагается запустить 16 российских ракет. Местом старта будет не только Восточный, но и Байконур и французский Куру. В каждом будет около 35 спутников, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет. В компании уверяют, что сеть можно будет поймать даже на борту самолетов и в самых труднодоступных местах.

Это будет шестой старт с космодрома Восточный и первый, который состоится вечером.