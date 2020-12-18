Трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», как пишет газета РБК, опять сменил владельца

Баржей «Фортуна» теперь владеет микропредприятие «КВТ-рус» без активов и выручки. В его штате всего один сотрудник, отмечает газета РБК. Согласно данным Федеральной налоговой службы новый владелец судна ещё недавно занимался торговлей водопроводным и отопительным оборудованием. Напомню, «Фортуна» неделю назад начала строить небольшой участок газопровода в водах Германии. Судно было построено в Китае, но ходит под российским флагом. До этого собственником значилась компания «Универсальная транспортная группа». Она в начале октября приобрела трубоукладчик у предприятия из Гонконга, отмечает издание. Когда собственник сменился снова неизвестно. Эти действия, по мнению экспертов, опрошенных РБК, вызваны ужесточением американских санкций против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб газопровода «Северный поток-2». Собственников баржи неоднократно меняют для того, чтобы запутать власти США, которые собираются ввести ограничительные меры. Северный поток-2 идет из России в Германию по дну Балтийского моря, против проекта выступают США и ряд других стран.

России осталось уложить около 165 километров трубы, накануне вчера уточнил президент Путин. Он надеется, что избранный президент США Джо Байден не будет давить на европейских партнеров и мешать завершению проекта. Год назад США ввели санкции, которые вынудили Россию завершать строительство газопровода самостоятельно.