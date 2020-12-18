Власти Чехии ужесточают с пятницы ограничения из-за коронавируса

По всей стране вводится комендантский час на ночное время и закрывают заведения общепита.

Действовавших до этого дня ограничений и штрафов, например, за отсутствие масок оказалось недостаточно для того, чтобы сдерживать рост заболевших. Правительство уже признало, что вынужденно испортить Рождество чехам, в первую очередь бизнесменам, чьи предприятия теперь уходят в отпуск на неопределенный срок.

Рестораны и прочие заведения закрываются и будут работать только на вынос. Гостиницы и отели вовсе прекратят работу. Горнолыжные курорты при этом никто ограничивать не будет, хотя бассейны и оздоровительные центры с пятницы обречены на простой.



С 11 вечера и до 5 утра вводится комендантский час. Разрешаются встречи не более шести человек. Ограничения коснутся даже служб в церкви, которые теперь разрешено заполнить лишь на 20 процентов. Магазины и сфера услуг продолжат работу.

Чехия готовится к вакцинации населения от коронавируса и договорилась о поставках с западными партнерами. Прививки будут добровольными и бесплатными. Вакцинация начнется после нового года, а к лету власти рассчитывают привить половину населения республики.