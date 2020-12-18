Власти 35 из 50 американских штатов подали в суд антимонопольный иск к «Гугл».

Ай-Ти гигант обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления услуг, связанных с поиском информации в интернете. Напомним, в среду 10 американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией «Фейсбук».