Власти 35 из 50 американских штатов подали в суд антимонопольный иск к «Гугл».

Ай-Ти гигант обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления услуг, связанных с поиском информации в интернете. Напомним, в среду 10 американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией «Фейсбук».
2020-12-18T07:31:25+03:00
2020-12-18T07:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 18 декабря 2020
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