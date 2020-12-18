В Басманном суде продолжается процесс над мужчиной, который травил и грабил москвичей

Ему грозит до 20 лет заключения.

О серии отравлений в районе Чистых прудов стало известно летом прошлого года. Молодые люди рассказывали следователям о встрече с неизвестным мужчиной, после которой потерпевшие теряли сознание и оставались без своих личных вещей, паспортов, кредитных карт и наличных, Пострадавшими признаны 30 человек, пятерым причинен тяжкий вред здоровью.

Злоумышленником оказался уроженец Кабардино-Балкарии. Как установило следствие, Мурат Сабанов втирался в доверие к парням и девушкам, предлагал им выпить лимонад или газировку с психотропными веществами, или незаметно добавлял средства в их собственные напитки. Когда собеседники лишались чувств, Сабанов забирал их имущество. Общая сумма похищенного превышает один миллион рублей. После задержания обвиняемый содержался под стражей.

Сабанов частично признавал свою вину.