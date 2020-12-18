Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил санкции против российского спорта

Правда, действовать они будут не 4 года, как предполагалось ранее, а только 2.

Арбитраж не стал устанавливать самые жесткие санкции, предложенные Всемирным антидопинговым агентством после скандала с базой данных Московской лаборатории. Тем не менее, до конца 2022 года российские спортсмены будут вынуждены выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом и без гимна. Условия, правда, мягче, чем на Играх в Пхенчхане почти трехлетней давности. К стартам допустят всех «чистых» спортсменов, а на форму им можно будет нанести национальную символику и надпись «Россия» — правда, рядом должна быть также надпись «нейтральный атлет» не меньшего размера.

Впрочем, российские спортивные функционеры хоть и приветствовали смягчение санкций, но разочарованы тем, что некоторые ограничения сохранятся. Среди них — глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Решение арбитража в Лозанне может также привести к тому, что у России могут отобрать несколько мировых первенств, в том числе – по волейболу. На новые же в ближайшие два года наша страна претендовать не сможет.

К санкциям против российского спорта привели обвинения со стороны комиссии ВАДА в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортивные чиновники настаивали, что за этим может стоять ее экс-директор Григорий Родченков.