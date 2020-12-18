Путин заявил, что в Центре им. Гамалеи хотят создать лайт-вакцину с одним уколом и коротким периодом выработки антител

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать

«лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что «лайт-вакцину» создадут, потому что промышленность любой страны не может в условиях пандемии быстро произвести необходимое количество вакцины.

«Лайт-вакцину» от COVID-19 планируется поставлять в другие страны, россиян будут прививать двумя компонентами, как и планировалось, сообщил Александр Гинцбург.