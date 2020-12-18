И. о. премьер-министра Ливана Хасана Диаба будет допрошен в связи с делом о взрыве в ливанском порту

Исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хасана Диаба будет допрошен в связи с делом о взрыве в ливанском порту.

Первоначально допрос назначили на вторник, но судья Фади Савван перенес его на пятницу. Решением предъявить Диабу обвинение, судья резко усложнил политическую ситуацию в стране. Сформировать правительство национального доверия временно стало невозможным. И.о премьера и ряд других чиновников по мнению следствия проявили преступную халатность. Они несколько раз получали информацию о том, что в порту хранятся взрывчатые вещества, но не дали ей ход. Это не предотвратило трагедию, которая случилась 4 августа. Страшный взрыв мощностью в полторы тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, привел к гибели около 200 человек и разрушил значительную часть города. Причиной взрыва стало возгорание аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту, которого случилось из-за сварочных работ.

Всего по этому делу арестованы 25 человек. Судья Бади Савван заявил, что к ответственности будут привлечены в том числе и бывшие правительственные чиновники и сотрудники силовых структур.