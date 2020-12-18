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06:05, 18 декабря 2020

Российские атлеты на Олимпийских играх будут объединены в команду под названием «Олимпийская команда России»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ОКР Станислава Позднякова. По словами президента ОКР, российские спортсмены, которые ранее были наказаны за нарушение антидопинговых правил, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений. Накануне Спортивный арбитраж в Лозанне признал обоснованным решение Всемирного антидопингового агентства лишить РУСАДА статуса соответствия. При этом срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионах мира был сокращен с четырех лет до двух.

Олимпийский комитет России назвал недопустимыми санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) к президенту страны. Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей Администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено присутствовать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира.

Президент Федерации керлинга России, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев считает сокращение срока дисквалификации российских спортсменов с четырех до двух лет победой адвокатов, которые будут продолжать борьбу.

Дмитрий Свищев добавил, что за употребление допинга наказание должны нести отдельные спортсмены или тренеры, но никак не страна.

Действие санкций рассчитано до 16 декабря 2022 года. В течение этого периода российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских играх, а также в чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия в течение двух лет не может проводить соревнования подобного уровня.



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