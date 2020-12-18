Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального доказательством его связи с американскими спецслужбами

Это объясняет, почему российская ФСБ «присматривает» за политиком, считает президент.

Владимир Путин добавил, что Навальный сейчас пытается с помощью своих заявлений встать на один политический уровень с президентом.

Владимир Путин на пресс-конференции фактически подтвердил подлинность материалов расследования отравления Навального, сказал в эфире «Эха Москвы» Станислав Белковский.

Сам факт возбуждения уголовного дела об отравлении Навального будет свидетельствовать об истерике и панике Кремля, уверен Белковский, поскольку в официальном отчете об отравлении Навального следует, что причиной ухудшения здоровья политика стало некорректное использование средства для похудения. С точки зрения Путина, если в деле отравления появились боевые отравляющие вещества, то уже на стадии, когда Алексей Навальный находился не на территории России.