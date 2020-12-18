Microsoft опровергает сообщения о взломе.

Президент компании Брэд Смит заявил, что продукты Microsoft не пострадали при хакерской атаке, вопреки сообщению агентства Рейтер. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и

торговли, а также госдепартамент.